Михаил Ведерников пригласил псковичей на фестиваль в честь воссоединения Крыма с Россией

10:58, 18 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале пригласил псковичей на фестиваль в честь воссоединения Крыма с Россией.

«Сегодня в Пскове пройдет фестиваль «Русская весна» в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. С 17:00 до 19:30 в Детском парке будут работать две площадки: «Музыкальная сцена» и Квест «Мой Крым». На главной сцене выступят артисты, исполняющие романсы, патриотические песни и современные композиции. Среди них: Наталья Александрова, Анастасия Куклина, Елизавета Ковтун, Константин Духанский, Софья Самсонова. Завершит концертную программу группа «Радио Бэнд», - рассказал Михаил Ведерников.

Помимо музыкальных выступлений, гостей ждут флешмобы, активности и квесты. Участники смогут выиграть сувениры и даже сертификат на путешествие в Крым на двоих.

«Приходите!» - пригласил губернатор.