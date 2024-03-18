Житель Пскова отправится под суд за избиение друга из-за ревности

11:03, 18 марта 2024, ПАИ

Житель Пскова отправится под суд за избиение друга из-за ревности, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

В октябре 2023 года злоумышленник у себя дома распивал алкогольные напитки в компании сожительницы и друга детства. Спустя некоторое время, он приревновал друга детства к сожительнице и начал вести себя агрессивно. Чтобы избежать конфликта друг детства решил уйти, а женщина пошла провожать его на улицу. Пскович направился следом за ними, взял кирпич и кинул его в голову друга. От удара тот упал, а собутыльник начал избивать его. В результате пскович сломал другу пять ребер. Сожительница позвонила в полицию и вызвала скорую медицинскую помощь.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.