Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Житель Пскова отправится под суд за избиение друга из-за ревности

Житель Пскова отправится под суд за избиение друга из-за ревности, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

В октябре 2023 года злоумышленник у себя дома распивал алкогольные напитки в компании сожительницы и друга детства. Спустя некоторое время, он приревновал друга детства к сожительнице и начал вести себя агрессивно. Чтобы избежать конфликта друг детства решил уйти, а женщина пошла провожать его на улицу. Пскович направился следом за ними, взял кирпич и кинул его в голову друга. От удара тот упал, а собутыльник начал избивать его. В результате пскович сломал другу пять ребер. Сожительница позвонила в полицию и вызвала скорую медицинскую помощь.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 марта 2024

Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в Великолукском районе
18 марта 2024

Пожарные ликвидировали  возгорание локомотива в Стругокрасненском районе
17 марта 2024

Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома в Печорах
17 марта 2024

Проверку проводят по сообщению о гибели мужчины при пожаре в Гдовском районе
17 марта 2024

Тело мужчины обнаружено в сгоревшем доме в Гдовском районе
16 марта 2024

Попавший в ДТП в Пскове велосипедист скончался в больнице
16 марта 2024

Автомобиль вылетел в кювет в Пыталовском районе
16 марта 2024

Велосипедиста госпитализировали после ДТП в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...