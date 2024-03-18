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Происшествия

Пятерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области в выходные

Пятерых пьяных водителей, уже привлекавшихся к административной ответственности за аналогичное правонарушение, выявили 16 и 17 марта в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В Пскове на улице Леона Поземского ночью инспекторы ДПС остановили для проверки «Ладу». За рулём оказался 35-летний нетрезвый водитель. В Великих Луках на Новослободской набережной остановили «Фольксваген», которым управлял 36-летний пьяный водитель.

Также пьяного 41-летнего водителя, управлявшего «Шевроле», остановили на улице Садовой в Новосокольниках. На улице Железнодорожной в Пыталово выявили 41-летнего нетрезвого псковича, находившегося за рулём. Кроме того, 24-летнего пьяного водителя остановили на улице Матросова в Себеже.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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