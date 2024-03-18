Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по скалолазанию

12:19, 18 марта 2024, ПАИ

Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Состязания прошли в псковском парке «Простория» 16 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из Пскова, Санкт-Петербурга, Гатчины и Кингисеппа.

Всего на счету спортсменов из Пскова семь медалей. Золото на счету Юлианы Паниной, Владиславы Туманенковой и Степана Яковлева. Серебряных наград удостоились Ксения Коваль и Мария Орлова. Бронзовые медали у Екатерины Титовой и Марины Кошмак.

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