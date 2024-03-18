Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по скалолазанию

Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Состязания прошли в псковском парке «Простория» 16 марта. Об этом ПАИ сообщили в Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области.

Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по скалолазанию. Фото: Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области

В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из Пскова, Санкт-Петербурга, Гатчины и Кингисеппа.

Всего на счету спортсменов из Пскова семь медалей. Золото на счету Юлианы Паниной, Владиславы Туманенковой и Степана Яковлева. Серебряных наград удостоились Ксения Коваль и Мария Орлова. Бронзовые медали у Екатерины Титовой и Марины Кошмак.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 марта 2024

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по бадминтону
18 марта 2024

Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по скалолазанию
18 марта 2024

Псковички завоевали 29 медалей на соревнованиях по художественной гимнастике в Петербурге
18 марта 2024

Соревновательный велоспортивный сезон стартует в Псковской области 23 мая
18 марта 2024

Великолукская студентка стала победителем первого этапа Кубка России по маунтинбайку
17 марта 2024

Псковские партийцы на руках выяснили, кто займёт второе и третье места на выборах президента
16 марта 2024

Великолукский боксёр Сергей Егоров стал победителем всероссийских соревнований по боксу
15 марта 2024

Сборная Псковской области стала призёром окружного чемпионата по шахматам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...