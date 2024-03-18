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Общество

Супруги Попышевы из Идрицы отметили золотую свадьбу

Супруги Нина Ивановна и Виктор Фёдорович Попышевы из Идрицы отметили 50-летие совместной жизни, пишет газета Себежского района «Призыв».

Супруги Попышевы из Идрицы отметили золотую свадьбу. Фото: газета «Призыв»

Виктор и Нина – коренные идричане. Полюбили они друг друга в юности – учились вместе в вечерней школе. После свадьбы прожили в Чудово в Новгородской области более 20 лет. Супруги получили жильё и вырастили сына.

После возвращения в Идрицу семья жила в самостоятельно построенном двухэтажном доме, отметили в издании.

После инсульта жены все домашние обязанности легли на плечи Виктора Фёдоровича – покупка лекарств и приготовление еды, уборка в доме и работа на огороде. «Все обязанности он не просто выполняет, а делает их на отлично. Но самая главная обязанность – постоянный уход и трепетная забота о жене», – заключили в газете.

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