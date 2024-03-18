Автопробег в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией прошёл в Красногородске

16:15, 18 марта 2024, ПАИ

Автопробег в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией состоялся в Красногородске сегодня, 18 марта, пишет газета «Заря».



Фото: София Васильева



Фото: София Васильева



Фото: София Васильева



Фото: София Васильева



Фото: София Васильева



Фото: София Васильева











В автопробеге приняли участие 13 автомобилей. Они приехали на площадь посёлка с флагами России, гербом Красногородского муниципального округа и Знаменем Победы. Автомобили проехали по улицам Советской, Пушкина, Ани Никандровой и Велейской, поздравляя гудками жителей посёлка с праздником.

Задачей мероприятия являлась поддержка жителей Крымского полуострова и новых российских территорий – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Считаю, что решение принять Крымский полуостров в состав России было верным. Моё участие в автопробеге – показатель, что я согласен с тем, что в этот день десять лет назад произошло значимое историческое событие», – прокомментировал участник автопробега Анатолий Алексеев.