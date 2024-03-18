До +10 градусов ожидается в Псковской области 19 марта

14:08, 18 марта 2024, ПАИ

Облачная погода с прояснениями без существенных осадков ожидается в Псковской области 19 марта. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днём – от +5 до +10 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.