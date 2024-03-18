Детская писательница Ирина Данилова презентует свою новую книгу в Пскове

14:08, 18 марта 2024, ПАИ

Писательница Ирина Данилова презентует свою новую книгу «Приключения во Вритании» в Пскове в рамках Недели детской и юношеской книги, организованной Централизованной библиотечной системой города. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Неделя детской и юношеской книги пройдет с 23 по 31 марта в библиотеках Пскова. Кроме презентации новых книг, пройдут литературные квесты, музыкальные программы, встречи с псковскими писателями, мастер-классы по рисованию и вязанию, книжные выставки.

В рамках Недели детской и юношеской книги в библиотеке «БиблиоЛюб» также пройдут традиционные Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения. В этом году тема чтений – «Родина от слова «род». О любятовских родословных».

С полной программой Недели детской и юношеской книги – 2024 можно познакомиться по ссылке.