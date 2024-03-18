На бесплатное флюорографическое обследование приглашают псковичей

15:30, 18 марта 2024, ПАИ

Бесплатное флюорографическое обследование смогут пройти псковичи в рамках акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

24 марта с 13:00 до 16:00 на площади Ленина в Пскове состоится информационная акция, посвящённая профилактике туберкулёза.

25 и 26 марта с 9:00 до 12:00 в Противотуберкулезном диспансере Псковской области (улица Красноармейская, 16) любой желающий сможет сделать бесплатную флюорографию.

Отметим, Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается 24 марта.