На бесплатное флюорографическое обследование приглашают псковичей
Бесплатное флюорографическое обследование смогут пройти псковичи в рамках акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
24 марта с 13:00 до 16:00 на площади Ленина в Пскове состоится информационная акция, посвящённая профилактике туберкулёза.
25 и 26 марта с 9:00 до 12:00 в Противотуберкулезном диспансере Псковской области (улица Красноармейская, 16) любой желающий сможет сделать бесплатную флюорографию.
Отметим, Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается 24 марта.
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