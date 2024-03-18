ФК «Луки-Энергия» уступил «Спартаку»
Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» уступил тамбовскому «Спартаку» 1:2 в завершающей товарищеской игре в рамках тренировочных сборов, которые проходят в Крымске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФК «Луки-Энергия».
Великолучане пропустили гол на 33-й минуте встречи. На 83-й минуте атакующий игрок клуба «Луки-Энергия» Манвел Агаронян сравнял счёт, однако игроку «Спартака» Андрею Часовских удалось вывести свою команду вперёд за три минуты до конца основного времени матча.
Таким образом, ФК «Луки-Энергия» прервал серию из четырёх игр без поражений.
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