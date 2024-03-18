Ранее судимого псковича наказали за очередную кражу
Ранее судимый за совершение краж пскович вновь совершил хищение чужого имущества, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.
В декабре прошлого года мужчина нашёл банковскую карту и использовал её для оплаты покупок в магазине. Ущерб составил более десяти тысяч рублей и был полностью возмещён.
Сторона защиты просила прекратить уголовное дело ввиду примирения сторон, однако суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на семь месяцев условно с испытательным сроком один год. Приговор суда не вступил в законную силу.
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