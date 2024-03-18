Ранее судимого псковича наказали за очередную кражу

16:56, 18 марта 2024, ПАИ

Ранее судимый за совершение краж пскович вновь совершил хищение чужого имущества, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

В декабре прошлого года мужчина нашёл банковскую карту и использовал её для оплаты покупок в магазине. Ущерб составил более десяти тысяч рублей и был полностью возмещён.

Сторона защиты просила прекратить уголовное дело ввиду примирения сторон, однако суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на семь месяцев условно с испытательным сроком один год. Приговор суда не вступил в законную силу.