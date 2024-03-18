«Васе на память»: пскович продаёт автограф президента

16:34, 18 марта 2024, ПАИ

Пскович Василий Быстров продаёт автограф президента Владимира Путина. За подпись он надеется выручить не меньше пяти миллионов рублей, пишет «АиФ-Псков».

Сын псковского художника Игоря Быстрова рассказал, что Путин оставил автограф в альбоме с картинами его отца в 2014 году. В книге президент написал: «Васе на память».

Пока покупателей альбома с автографом президента нет, но интерес к этому лоту уже есть. «Люди пишут, звонят, интересуются», – рассказал Василий.