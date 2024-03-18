«Васе на память»: пскович продаёт автограф президента
Пскович Василий Быстров продаёт автограф президента Владимира Путина. За подпись он надеется выручить не меньше пяти миллионов рублей, пишет «АиФ-Псков».
Сын псковского художника Игоря Быстрова рассказал, что Путин оставил автограф в альбоме с картинами его отца в 2014 году. В книге президент написал: «Васе на память».
Пока покупателей альбома с автографом президента нет, но интерес к этому лоту уже есть. «Люди пишут, звонят, интересуются», – рассказал Василий.
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