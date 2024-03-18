Деревья высадят в Псковской области в апреле в рамках акции «Сад памяти»

17:02, 18 марта 2024, ПАИ

Деревья высадят в Псковской области в середине апреля в рамках пятого сезона Международной акции «Сад памяти», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Основные площадки для высадки деревьев расположены в Пушкиногорском, Себежском, Бежаницком, Новосокольническом, Дедовичском, Куньинском и Порховском районах, а также в Стругокрасненском и Красногородском муниципальных округах.

В этом году старт акции «Сад памяти» приурочен к десятилетию воссоединения Крыма с Россией. Ожидается, что в акции примут участие 35 стран, среди которых Армения, Индия, Конго, Венесуэла, Австралия, Турция. По итогам акции составят рейтинг по высадке деревьев. В прошлом году лидерами стали Саратовская и Тверская области, а также Татарстан.

Международную патриотическую акцию «Сад памяти» впервые провели в 2020 году, её целью является высадка 29 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За время проведения акции высадили более 100 миллионов деревьев, в ней приняли участие более пяти миллионов человек из 50 стран.