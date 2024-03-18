23 марта в Вечаше проведут концерт в честь 180-летия Римского-Корсакова

16:54, 18 марта 2024, ПАИ

23 марта в 13:00 в музее-усадьбе Николая Римского-Корсакова в Вечаше Плюсского района состоится концерт в честь 180-летия композитора. Студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова выступят с художественно-музыкальной композицией «Золотой петушок».

Также в концерте «Пусть музыка звучит в память обо мне» примет участие заслуженный артист Воронежской области, ведущий солист Воронежского театра оперы и балета Алексей Тюхин.

Римский-Корсаков родился 18 марта в Тихвине Новгородской губернии.

Телефон для справок: 8(8113)32-12-53.