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Открытые чемпионат и первенство области по зимнему плаванию пройдут в Пскове

Открытые чемпионат и первенство Псковской области по зимнему плаванию «Ледяной заплыв» пройдут на базе спортшколы «Ника» в Пскове 28 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Открытые чемпионат и первенство области по зимнему плаванию пройдут в Пскове. Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области

В рамках состязаний пройдут три старта: заплывы вольным стилем на 25 и 50 метров, а также «Моржеран» – бег на один километр и заплыв на 25 метров вольным стилем.

В соревнованиях примут участие пловцы от 12 лет и старше. Они разыграют награды в четырёх возрастных категориях.

Всех участников соревнований наградят медалью финишёра и электронным дипломом. Победители и призёры получат медали и дипломы. Также кубок вручат двум спортсменам, показавшим лучшее время в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин.

Также в рамках соревнований проводится командный зачёт. Команду, участники которой завоюют наибольшее количество призовых мест, наградят кубком победителя.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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