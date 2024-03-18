Открытые чемпионат и первенство области по зимнему плаванию пройдут в Пскове
Открытые чемпионат и первенство Псковской области по зимнему плаванию «Ледяной заплыв» пройдут на базе спортшколы «Ника» в Пскове 28 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.
В рамках состязаний пройдут три старта: заплывы вольным стилем на 25 и 50 метров, а также «Моржеран» – бег на один километр и заплыв на 25 метров вольным стилем.
В соревнованиях примут участие пловцы от 12 лет и старше. Они разыграют награды в четырёх возрастных категориях.
Всех участников соревнований наградят медалью финишёра и электронным дипломом. Победители и призёры получат медали и дипломы. Также кубок вручат двум спортсменам, показавшим лучшее время в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин.
Также в рамках соревнований проводится командный зачёт. Команду, участники которой завоюют наибольшее количество призовых мест, наградят кубком победителя.
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