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Дни открытых дверей пройдут весной в ПсковГУ

Дни открытых дверей пройдут весной в Псковском государственном университете, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Дни открытых дверей пройдут весной в ПсковГУ. Фото: ПАИ

30 марта в 11:00 в актовом зале главного корпуса ПсковГУ (площадь Ленина, 2) специалисты вуза расскажут об особенностях приёмной кампании этого года и ответят на вопросы. В 12:00 институт физико-математических наук и информационных технологий университета представит свои образовательные программы.

6 апреля в 12:00 можно посетить институт медицины и экспериментальной биологии (улица Красноармейская, 1), Передовую инженерную школу гибридных технологий в станкостроении Союзного государства (улица Льва Толстого, 6) и институт промышленных технологий и дизайна (улица Льва Толстого, 4).

13 апреля в 12:00 двери распахнёт институт образования и социальных наук (площадь Ленина, 2).

20 апреля в 12:00 день открытых дверей пройдёт в институте права, экономики и управления (улица Льва Толстого, 6а) и институте гуманитарных наук и языковых коммуникаций (площадь Ленина, 2).

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