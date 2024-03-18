Получить профессию, востребованную на производстве: в ПсковГУ открывается новый профиль обучения высококвалифицированных кадров для машиностроения

18:56, 18 марта 2024, ПАИ

По мнению экспертов, рынок труда в ближайшее время ожидает глобальный переток кадров из сферы услуг в промышленность. Именно в этой сфере за первые шесть месяцев 2023 года в 1,5 раза выросло количество вакансий, свидетельствуют данные сайтов поиска работы. Наиболее востребованы управленцы и квалифицированные рабочие: слесари, операторы станков, монтажники, технологи, конструкторы, наладчики и мастера цехов.

Острая ситуация со специалистами для производства сложилась и в Псковской области. С целью решения кадрового дефицита в ПсковГУ запущен целый ряд направлений обучения в рамках проекта «Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства», инициированного Министерством науки и высшего образования РФ. Так, в 2024 году в вузе стартует набор на новый профиль бакалавриата «инжиниринг технологического оборудования» (направление «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»). Рассказываем, как в ПсковГУ получить профессию, востребованную на производстве.

Сетевой формат

Целью новой образовательной программы является подготовка высококвалифицированных специалистов машиностроительного профиля, готовых к выполнению конструкторско-технологических задач машиностроительного производства с приоритетной областью профессиональной подготовки: это конструкторское обеспечение производства машиностроительного профиля с применением компьютерных технологий. Выпускники будут готовы и способны к внедрению передовых технологий цифрового производства, а также разрабатывать новые передовые технологии и оборудование, отметили в ПсковГУ.

Сетевая образовательная программа будет реализовываться совместно с Белорусским национальным техническим университетом – партнёром ПсковГУ по проекту «Передовые инженерные школы».

Форма обучения – очная. Вступительные испытания для выпускников школ: математика, физика или информатика и ИКТ (по выбору поступающего), русский язык. Профильные экзамены для тех, кто окончил СПО и ВО: алгебра и геометрия, механика или информационные технологии в профессиональной деятельности (на выбор), русский язык.

В этом году по этому профилю выделено 18 бюджетных мест, десять платных мест для граждан РФ, а также десять платных мест для иностранных граждан.

Традиции и инновации

Образовательная программа основана на сочетании традиционных и инновационных форм обучения. В ходе обучения студенты освоят такие дисциплины, как 3D-моделирование, конструирование и расчёт станков, автоматизация производственных процессов в машиностроении, численные методы механики, надёжность и диагностика технических систем. Также в перечне изучаемых направлений «Эксплуатация и ремонт технологического оборудования», «Технология машиностроения», «Оборудование автоматизированных производств», «Программирование станков с ЧПУ». Кроме того, ребята получат знания о проектной деятельности в профессиональной сфере.

В числе ведущих преподавателей нового профиля профессор, доктор технических наук Игорь Никифоров (перечень основных дисциплин: «теория резания», «основы научных исследований», «гидравлика и гидропневмопривод»), доцент, кандидат технических наук Сергей Дмитриев (перечень основных дисциплин: «основы технологии машиностроения», «технологическая оснастка»), доцент, кандидат технических наук Павел Мальцев (перечень основных дисциплин: «режущий инструмент», «проектирование механосборочных участков и цехов», «оборудование для аддитивных технологий») и другие.

К процессу обучения привлекаются и гостевые преподаватели из вузов-партнёров. Это доктор технических наук, профессор, декан механико-машиностроительного факультета Санкт-Петербургского горного университета Вячеслав Максаров и кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «технологическое оборудование» БНТУ Ольга Яцкевич.

Практический опыт

Студенты получат возможность пройти практическое обучение на лучших предприятиях города и области из числа работодателей: это «МетроПромМаш», АО «Уклад», «Электропривод», «Псковский завод АДС», «Инструмент сервис», «Элтех», «Техносвар КС», ПАО «Авар», ОАО «Псковский электромашиностроительный завод», «Электротехнический завод «Зенча-Псков», Псковский завод механических приводов, ЗЭТО.

Практики также будут организовываться на базе стратегических партнёров вуза, в их числе Белорусский национальный технический университет (Минск), СПбПУ Петра Великого (Санкт-Петербург), «МГТУ Станкин» (Москва), Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

Обучение в Передовой инженерной школе Союзного государства – это возможность не только получить практико-ориентированное образование, но проявить себя в науке – участвовать в молодёжных конференциях, делиться результатами своих исследований в тематических сборниках, создавать новые разработки в соавторстве с преподавателями, получать патенты. Так, выпускник ПсковГУ Илья Алехнович вошёл в число призёров IV Всероссийского конкурса «Топ-100 лучших инженеров России в авиационной отрасли», в котором приняли участие 392 инженера промышленных предприятий и студента вузов страны из 22 субъектов РФ.

Контакты (руководитель/менеджер образовательной программы):

– доцент отделения инженерных технологий, кандидат технических наук Сергей Иванович Дмитриев. Электронная почта: s.dmitriev@pskgu.ru;

– старший преподаватель отделения инженерных технологий Евгения Анатольевна Евгеньева. Электронная почта: e.evgenieva@pskgu.ru.

Телефон дирекции: (8 8112)20-16-99, доб. 672.

Приёмная комиссия ПсковГУ: телефон (8 8112) 20-16-95, 20-16-99 (доб. 2), 8-800-101-22-73, e-mail: priem@pskgu.ru, vk.com/abit.pskgu.

Напомним, в этом году приёмная кампания стартует 20 июня. Подробнее о важных датах приёмной кампании 2024 года читайте здесь.

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