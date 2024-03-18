Автомобиль вылетел в кювет в Пушкиногорском районе

19:11, 18 марта 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением – машина вылетела в кювет и перевернулась у деревни Лешово в Пушкиногорском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие медики оказывают водителю помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.