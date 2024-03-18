Александр Котов: Наша страна продемонстрировала единство, сплочённость и способность отстаивать истинные русские ценности

19:46, 18 марта 2024, ПАИ

Фестиваль «Русская весна» в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией прошёл в Детском парке Пскова сегодня, 18 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

На мероприятии присутствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он осмотрел все площадки и пообщался с псковичами. На сцене также выступили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, член Совета Федерации РФ от Псковской области Алексей Наумец, глава Пскова Борис Елкин, депутат Псковской городской Думы, директор АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Алеся Михачёва.

«Десять лет назад Крым вернулся в Россию. Мы хорошо помним эти события, радость людей всей страны и особенно радость жителей полуострова, которые отстояли такое простое, но такое важное право говорить на русском языке, право на свою культуру и веру. Десять лет спустя наш президент назвал эти события легендарной русской весной, и именно они послужили началом масштабных процессов, которые привели к вхождению в состав России ещё четырёх исконно русских регионов. Несмотря на все попытки наших оппонентов внести раздор и разорвать нашу страну в клочья, мы продемонстрировали единство, сплочённость и способность отстаивать наши истинные русские ценности, наши интересы», – отметил Александр Котов.

«Полтора столетия назад известный поэт и дипломат Фёдор Тютчев написал стихи «Умом Россию не понять», которые стали легендарными во всём мире. Сегодня международная обстановка, бесконечные санкции, счёт которым, по-моему, уже не знает никто, способность наших людей противостоять им и реакция на эти санкции ещё раз доказали, что мы способны сплотиться и действовать вопреки, невзирая ни на что. И лучшим доказательством нашего единства являются прошедшие выборы президента Российской Федерации. Псковичи, как и все жители нашей страны, продемонстрировали веру в будущее России. При большой явке и большой поддержке президента мы сегодня выступаем за то, чтобы наша страна была сильной, могучей, а во главе стоял уважаемый, сильный и мощный лидер, каким и является сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин. Наша страна не раз доказывала и ещё раз докажет, что русский народ победить невозможно. И, опираясь на нашу мощную поддержку, наш президент сделает всë, чтобы Россия была сильной, могучей, развивалась и крепла с каждым днём. Россия, вперёд!» – сказал председатель Псковского областного Собрания.

«Наш регион принимал непосредственное участие в Крымской весне. Подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии, в частности 1-й парашютно-десантный батальон 104-го парашютно-десантного полка и 234-го парашютно-десантного полка, участвовали в тех событиях Крымской весны. Мы с вами непосредственные участники этого исторического события. Мы обеспечили безопасность людей, чтобы они могли свободно изъявить своё желание, с кем они хотят быть – с Россией или с Украиной. Крымский народ сделал свой выбор», – подчеркнул Алексей Наумец.

«Сегодня так приятно видеть такое количество людей на этой площадке, что вы все здесь в едином порыве. Я сам являюсь участником этих санкций, меня Евросоюз объявил [врагом], но я горжусь этим событием. Значит, я не просто так прожил эту жизнь и сделал что-то для Родины. Сегодня мы все с вами также отмечаем победу на президентских выборах нашего главнокомандующего Владимира Путина. Победа была прогнозируемой и закономерной, но что она была с таким отрывом, показало единство нашего народа, потому что в нём сила. И самое главное, как сказал президент, это вотум доверия и к Верховному главнокомандующему, и ко всем властям, которые находятся в регионах. Нам победы, но нам бы ещё засучить рукава и сделать ещё больше для нашей страны. Люблю, уважаю, за наш Псков!» – добавил он.

«С праздником! Десять лет назад Крым вернулся к нам, и ещё четыре субъекта теперь с нами. Это говорит об одной душе и любящем сердце. С нами Россия, с нами народ! И конечно, поздравляю нашего президента с лучшим результатом на выборах. Без него ничего бы этого не было», – сказал Борис Елкин.

«Сегодня мы отмечаем десятилетие присоединения Крыма к России. Это событие показало стремление к продвижению и процветанию нашей великой страны», – отметила Алеся Михачёва.