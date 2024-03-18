Фестиваль «Русская весна» проходит в Пскове

17:47, 18 марта 2024, ПАИ

Фестиваль «Русская весна» в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией проходит в Детском парке Пскова сегодня, 18 марта, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















С 17:00 до 19:30 в Детском парке будут работать две площадки: «Музыкальная сцена» и квест «Мой Крым».

Артисты исполняют для собравшихся романсы, патриотические песни и современные композиции.

Кроме того, участники могут выиграть сувениры и сертификат на путешествие в Крым на двоих.