Фестиваль «Русская весна» проходит в Пскове
Фестиваль «Русская весна» в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией проходит в Детском парке Пскова сегодня, 18 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
С 17:00 до 19:30 в Детском парке будут работать две площадки: «Музыкальная сцена» и квест «Мой Крым».
Артисты исполняют для собравшихся романсы, патриотические песни и современные композиции.
Кроме того, участники могут выиграть сувениры и сертификат на путешествие в Крым на двоих.
Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил псковичей на фестиваль в честь воссоединения Крыма с Россией.
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