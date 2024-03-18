Великолучанин в ходе конфликта ударил знакомого кочергой

22:14, 18 марта 2024, ПАИ

Житель Великих Лук ударил знакомого металлической кочергой, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что вечером между обвиняемым и потерпевшим произошёл конфликт, в ходе которого великолучанин схватил металлическую кочергу и ударил ею оппонента по голове. Потерпевший получил повреждения, повлёкшие лёгкий вред здоровью.

Мировой суд Великих Лук вынес обвинительный приговор. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.