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Общество

Великолучанин в ходе конфликта ударил знакомого кочергой

Житель Великих Лук ударил знакомого металлической кочергой, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что вечером между обвиняемым и потерпевшим произошёл конфликт, в ходе которого великолучанин схватил металлическую кочергу и ударил ею оппонента по голове. Потерпевший получил повреждения, повлёкшие лёгкий вред здоровью.

Мировой суд Великих Лук вынес обвинительный приговор. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.

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