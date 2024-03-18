Великолучанин в ходе конфликта ударил знакомого кочергой
Житель Великих Лук ударил знакомого металлической кочергой, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.
Установлено, что вечером между обвиняемым и потерпевшим произошёл конфликт, в ходе которого великолучанин схватил металлическую кочергу и ударил ею оппонента по голове. Потерпевший получил повреждения, повлёкшие лёгкий вред здоровью.
Мировой суд Великих Лук вынес обвинительный приговор. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.
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