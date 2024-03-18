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Политика

Михаил Ведерников выступил с обращением по итогам выборов президента России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с обращением по итогам выборов президента России. Видео опубликовано в Telegram-канале главы региона.

«Дорогие друзья!

Прошедшие выборы навсегда войдут в историю как ещё один яркий пример нашей сплочённости перед лицом вызовов и испытаний. В Псковской области голосование прошло честно, открыто, прозрачно и очень активно. 68,6 % всех избирателей очно или дистанционно выразили своё мнение. Из них почти 85 % поддержали нашего национального лидера. Это самый высокий показатель за всю историю президентских выборов в регионе и третий результат на Северо-Западе страны.

Ещё одна уникальная особенность – это возможность проголосовать для людей, которые постоянно проживают на территории иностранных государств. Для них на автомобильных пунктах пропуска было организовано пять выездных избирательных участков, на которых проголосовало более семи тысяч человек. 98,5 % из них отдали свои голоса за действующего президента и за его курс развития страны. Спасибо, что нашли время, что не испугались никаких сложностей и поддержали родную страну, несмотря на постоянное давление.

И такое единодушие считаю абсолютно закономерным. Мы все видим, как изменилась и Псковская область, и вся наша страна за последние шесть лет. Только в рамках президентских национальных проектов на самые сложные, самые финансово ёмкие направления наш регион получил более 52 млрд рублей. А это почти два наших консолидированных годовых бюджета семи-восьмилетней давности.

Продолжение этого курса поддержало подавляющее большинство жителей Псковской области, которые и дальше желают развивать наш регион и нашу страну под руководством нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Хочу сказать искренние слова благодарности всем, кто проявил неравнодушие, кто услышал наш призыв и подтвердил свою причастность к судьбе России. Спасибо всем, кто отныне будет частью всех тех положительных изменений, которые, без сомнения, ждут нашу любимую Псковскую область и всю нашу великую страну. Благодарю за участие в выборах президента Российской Федерации. Мы с вами – псковская дружина, дружина Александра Невского, дружина нашего президента», – сказал Михаил Ведерников.

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