Кровельные ограждения устанавливают на колокольне Псковского кремля

22:30, 18 марта 2024, ПАИ

Устройство ограждения кровли устанавливают на колокольне Псковского кремля, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

На нижнем ярусе звона реставраторы устанавливают стропильную систему для будущего покрытия.

Напомним, что впервые новую Троицкую колокольню, встроенную в восточную стену кремля, зафиксировал план псковских укреплений 1706 года. Первоначально колокольня имела четыре яруса и, возможно, погреб. Ярусы не разделялись внутренними стенами. Существующие верхний ярус звонов и завершение со шпилем по формам датируются началом XIX века.

По заказу АНО «Возрождение» работы на колокольне начались в 2022 году. К осени 2023 года провели все работы на верхних ярусах, заменили стропильную систему, укрепили и оштукатурили стены, отреставрировали и покрыли позолотой часы и шпиль колокольни, проинъектировали фундаменты и стены колокольни на нижних ярусах.