Неделя детской и юношеской книги пройдёт в Пскове

23:51, 18 марта 2024, ПАИ

Псковских школьников приглашают на мероприятия традиционной Недели детской и юношеской книги на весенних каникулах, сообщили ПАИ в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

С 23 по 31 марта в библиотеках города пройдут презентации новых книг, литературные квесты, музыкальные программы, встречи с псковскими писателями, мастер-классы по рисованию и вязанию, книжные выставки.

Хедлайнерами мероприятия станут специально приглашённые в Псков писательницы Евгения Бахурова и Ирина Данилова.

Евгения Бахурова – детская писательница, переводчик, журналист, преподаватель иностранных языков, член Союза детских и юношеских писателей. Она проведёт лекцию «Интерактивная методика сказкотерапии. Как заниматься по терапевтическим сказкам». Ирина Данилова – член Союза писателей Санкт-Петербурга, стипендиат Министерства культуры России. Она проведёт мастер-классы по придумыванию литературного героя, а также презентует свою новую книгу «Приключения во Вритании».

С полной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.