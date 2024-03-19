О мытарствах спектакля в Великолукском театре в середине 1950-x рассказали в псковском архиве

07:26, 19 марта 2024, ПАИ

О мытарствах спектакля в Великолукском театре в середине 1950-x рассказали в Госархиве Псковской области.

В марте исполнилось 130 лет со дня рождения большевика, командира партизанских отрядов Приморья, заместителя председателя Военного совета Временного правительства Дальнего Востока – Приморской областной земской управы Сергея Лазо.

В память о герое на сцене Великолукского драматического театра в начале 1950-х годов поставили спектакль по пьесе Леонида Рудого «Этих дней не смолкнет слава». Это была сложная и многолетняя работа по совершенствованию материала, работе с актерским коллективом, многочисленными утверждениями материала на различных советах.

Сама пьеса была задумана еще в 1940-е годы. 13 февраля 1950 года автор читал свой текст членам художественного совета театра. Постановку решили посвятить 30-летию гибели Лазо. Премьера состоялась 16 декабря 1950-го, в числе почетных гостей была вдова героя.

Спектакль включили в репертуар. Но уже в феврале 1951 года на заседании бюро Великолукского областного комитета ВКП (б) постановку раскритиковали: «Не дает правильного представления о действительном размахе народного партизанского движения на Дальнем Востоке в период Гражданской войны, не раскрывает роли партии и лично В. И. Ленина и И. В. Сталина в руководстве этим движением». К маю спектакль должен был выйти в обновленном виде. 22 мая во время обсуждения переработанного материала режиссер Константин Чернядев дал оценку: «Я считаю новый вариант текста пьесы худшим в литературном отношении. Но второй вариант получился правильнее в политическом смысле». Пьеса вновь была отправлена на доработку. Труппа вернулась к ней в конце того же года. А в январе 1952 года Репертуарно-редакторский отдел Главного управления драматических театров Комитета по делам искусств при СМ СССР писал драматургу Рудому: «Пьеса была разрешена одному театру. При разрешении Вам указывалось на недостатки пьесы, которые следовало бы устранить в процессе работы с театром. Представленный Вами вариант пьесы имеет те же недостатки <…> В настоящем виде Ваша пьеса не может быть рекомендована для постановки в театрах». Работа над текстом продолжалась до 1956 года. В 1957 году спектакль «Этих дней не смолкнет слава» был включен в репертуар Великолукского драмтеатра. В приказе директора театра от 8 июня 1957 года читаем: «Этот спектакль театра является творческой победой нашего коллектива и выпущен на высоком идейно-художественном качестве».

Тогда же спектакль выдвинули для участия в первом туре Всесоюзного фестиваля театров, с ним труппа выезжала на гастроли.

Однако жизнь этого спектакля была недолговечной. 14 марта 1959 года он был исключен из репертуара, а его декорации частично использовали для другой постановки.