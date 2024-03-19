19 марта в России отмечают День моряка-подводника

07:48, 19 марта 2024, ПАИ

19 марта в России отмечается День моряка-подводника — профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-Морского Флота Российской Федерации, установленный приказом Главкома ВМФ РФ № 253 от 15 июля 1996 года.

В 1906 году по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей — подводные лодки. Этим же указом в состав Российского флота были включены 10 подводных лодок. Первая из них — «Дельфин» — была построена на Балтийском заводе в 1904 году.

Русско-японская война (1904-1905) стала первой в мировой истории войной, в которой принял участие еще официально не признанный, но уже заставивший противника дрогнуть, новый класс военных кораблей — подводные лодки.

Первое соединение России — бригада подводных лодок — было сформировано в 1911 году в составе Балтийского флота и базировалось в Либаве. Бригада включала в себя 11 подводных лодок, плавучие базы «Европа» и «Хабаровск».

В Первую мировую войну в 1914-1918 годах подводные лодки широко применялись для борьбы на морских коммуникациях. А к концу войны подлодки окончательно сформировались в самостоятельный род сил ВМФ, способный решать как тактические, так и некоторые оперативные задачи.

За период с 1930 по 1939 год для флота СССР было построено более 20 больших, 80 средних, 60 малых подводных лодок и 20 подводных минных заградителей. К началу Великой Отечественной войны в составе четырех флотов имелось 212 подводных лодок.

Организационно они сводились в бригады, дивизионы и группы. Управлял ими командующий флотом, боевой и повседневной деятельностью руководил подводный отдел флота. Задачи подлодок и районы их боевых действий определялись военным советом флота.

Переломным этапом в истории советского Морфлота явилось внедрение на подводные лодки в 1950-е годы ядерных энергетических установок. Благодаря этому они получили практически неограниченную автономность плавания.

Уже к 1961 году российский флот имел 9 атомных лодок — 4 ракетных и 5 торпедных. А всего Советский Союз построил 243 атомные подводные лодки различных классов и, с учетом царской России, свыше 1000 дизельных подводных лодок. Кстати, первая в мире атомная подводная лодка сошла с верфи Гротона (штат Коннектикут, США) 21 января 1954 года.

Сейчас для ВМФ России создана группировка подводных атомных крейсеров с крылатыми ракетами, которая способна с высокой эффективностью решать задачи поражения группировок надводных целей, в том числе авианосных соединений.

Сами подводные силы, как род сил ВМФ РФ, включающий атомные ракетные подводные лодки стратегического назначения, атомные многоцелевые подводные лодки и дизель-электрические (неатомные) подводные лодки, являются ударной силой флота, способной контролировать просторы Мирового океана, скрытно и быстро развертываться на нужных направлениях и наносить неожиданные мощные удары из глубины океана по морским и континентальным целям.