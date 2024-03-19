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Общество

Нацпроект «Производительность труда» расширен на туристическую отрасль

Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 млн рублей могут получить поддержку президентского нацпроекта «Производительность труда». Соответствующий документ подписал первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщается на сайте Правительства РФ.

Речь идет о гостиницах, кемпингах, коттеджах, санаторно-курортных организациях, турагентствах и туроператорах, ярмарках, парках культуры и отдыха, пляжах и аттракционах. Для участия в нацпроекте достаточно подать заявку на платформе «Производительность.рф».

«В рамках нацпроекта порядка 200 компаний смогут воспользоваться экспертной поддержкой федерального и сети региональных центров компетенций в сфере производительности труда», – отметил Андрей Белоусов.

Ранее президент поручил к 2030 году охватить проектами по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. Это порядка 12 тыс. предприятий.

Задача нацпроекта «Производительность труда» – создать современную производственную культуру и без инвестиций повысить производительность труда и выработку продукции. Эксперты помогают перестроить внутрипроизводственную логистику, загрузить оборудование, сократить простои на предприятиях.

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