Посвящённые Борису Трояновскому мероприятия пройдут в Псковской области
Областной фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах имени Б. С. Трояновского и проект «Трояновский. Из Новоржева до Парижа» пройдёт в марте-апреле в Псковской области, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.
«В этом году участников и гостей мероприятия ждут яркие музыкальные события», – отметили организаторы.
В субботу, 23 марта, пройдёт зональный отборочный тур в Великих Луках, а 6 апреля – в Пскове. Для жителей Себежа, Великих Лук и Новоржева запланированы концертные выступления заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева.
Лучшие творческие коллективы и солисты выступят 20 апреля в Псковской областной филармонии на гала-концерте победителей фестиваля-конкурса.
Гостем фестиваля станет коллектив из Белоруссии.
Также в рамках фестиваля 20 апреля состоится региональный этап X Псковского открытого (международного) конкурса исполнителей на русских народных инструментах имени Б. С. Трояновского, организатором которого является Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.
Всех желающих также приглашают принять участие в торжественном митинге у памятной доски Б. С. Трояновскому в Новоржеве 13 апреля.
Фестиваль-конкурс «Трояновский. Из Новоржева до Парижа» пройдёт при поддержке правительства Псковской области в рамках финансирования региональной субсидии на реализацию социальных проектов.
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