Первенство СЗФО по волейболу среди девушек стартовало в Пскове
Первенство Северо-Западного федерального округа по волейболу среди девушек 2010-2011 годов рождения стартовало в псковском Доме спорта сегодня, 19 марта. Также матчи первенства состоятся в зале СКАВ. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Пскова Сергей Иванов.
В соревнованиях принимают участие восемь команд из Калининградской, Тверской, Ярославской, Новгородской, Псковской и Вологодской областей, а также Коми и Карелии. Они играют вкруг каждый с каждым. Победит сборная, которая наберёт наибольшее количество очков.
Лучший коллектив отберётся на первенство России среди девушек до 15 лет.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Четыре медали завоевали спортсмены Псковской области на всероссийских соревнованиях по самбо
Около 20 медалей выиграли спортсмены Псковской области на чемпионате и первенстве СЗФО по кикбоксингу