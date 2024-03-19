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Первенство СЗФО по волейболу среди девушек стартовало в Пскове

Первенство Северо-Западного федерального округа по волейболу среди девушек 2010-2011 годов рождения стартовало в псковском Доме спорта сегодня, 19 марта. Также матчи первенства состоятся в зале СКАВ. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Пскова Сергей Иванов.

Первенство СЗФО по волейболу среди девушек стартовало в Пскове. Фото предоставил Сергей Иванов

В соревнованиях принимают участие восемь команд из Калининградской, Тверской, Ярославской, Новгородской, Псковской и Вологодской областей, а также Коми и Карелии. Они играют вкруг каждый с каждым. Победит сборная, которая наберёт наибольшее количество очков.

Лучший коллектив отберётся на первенство России среди девушек до 15 лет.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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