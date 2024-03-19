Первенство СЗФО по волейболу среди девушек стартовало в Пскове

12:12, 19 марта 2024, ПАИ

Первенство Северо-Западного федерального округа по волейболу среди девушек 2010-2011 годов рождения стартовало в псковском Доме спорта сегодня, 19 марта. Также матчи первенства состоятся в зале СКАВ. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Пскова Сергей Иванов.

В соревнованиях принимают участие восемь команд из Калининградской, Тверской, Ярославской, Новгородской, Псковской и Вологодской областей, а также Коми и Карелии. Они играют вкруг каждый с каждым. Победит сборная, которая наберёт наибольшее количество очков.

Лучший коллектив отберётся на первенство России среди девушек до 15 лет.

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