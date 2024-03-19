Псковских предпринимателей научили, как увеличить прибыль без инвестиций

13:15, 19 марта 2024, ПАИ

Эксперты федерального центра компетенций в сфере производительности труда провели в Пскове бизнес-семинар «Рост есть. Как увеличить прибыль без привлечения инвестиций: опыт псковских предприятий». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике.

С приветственным словом выступил председатель комитета Андрей Михеев. На встрече обсуждались вопросы, связанные с передовыми практиками в области развития производственных систем и повышения эффективности бизнеса. Также прошел тренинг «Методика решения проблем. Почему проблемы не решаются и что с этим делать». Особое внимание уделили внедрению бережливого производства, в основе которого – повышение производительности без дополнительных вложений.

Федеральный центр компетенций осуществляет поддержку предприятий в рамках национального проекта «Производительность труда» через внедрение бережливого подхода ведения бизнеса, передовых практик развития производственных систем, инструментов повышения эффективности.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, создание культуры высокой производительности и эффективности среди работников организаций в каждом регионе России. Подробнее: на сайте производительность.рф.