Подведены итоги турниров по настольному теннису на призы «Дружины Довмонта»

13:43, 19 марта 2024, ПАИ

Подведены итоги турниров по настольному теннису на призы «Дружины Довмонта». Соревнования прошли в Печорах 16 и 17 марта. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

16 марта прошли состязания среди юношей и девушек. В них приняли участие 16 спортсменов из Псковской, Новгородской, Мурманской и Ленинградской областей.

Теннисисты разыгрывали призы в трёх возрастных категориях среди юношей и девушек. Победителями соревнований стали пскович Рустам Рузиев, новгородцы Вероника Николова и Матвей Рудаков, а также Анна Федотова и Дарья Сергеева из Великолукского района и Денис Ширяев из Ленинградской области.

17 марта соревновались 42 взрослых теннисиста из Псковской, Ленинградской и Московской областей, а также Санкт-Петербурга.

Состязания прошли в одиночных мужском и женском разрядах, а также среди мужчин старше 50 и женщин старше 40 лет.

Лучшими в трёх категориях стали псковичи Вадим Барышников, Анастасия Беляева и Виктория Синельникова. В соревнованиях среди мужчин старше 50 лет первое место занял печерянин Сергей Терашкевич.

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