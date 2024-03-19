Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Подведены итоги турниров по настольному теннису на призы «Дружины Довмонта»

Подведены итоги турниров по настольному теннису на призы «Дружины Довмонта». Соревнования прошли в Печорах 16 и 17 марта. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Подведены итоги турниров по настольному теннису на призы «Дружины Довмонта». Фото: Виктория Синельникова

16 марта прошли состязания среди юношей и девушек. В них приняли участие 16 спортсменов из Псковской, Новгородской, Мурманской и Ленинградской областей.

Теннисисты разыгрывали призы в трёх возрастных категориях среди юношей и девушек. Победителями соревнований стали пскович Рустам Рузиев, новгородцы Вероника Николова и Матвей Рудаков, а также Анна Федотова и Дарья Сергеева из Великолукского района и Денис Ширяев из Ленинградской области.

17 марта соревновались 42 взрослых теннисиста из Псковской, Ленинградской и Московской областей, а также Санкт-Петербурга.

Состязания прошли в одиночных мужском и женском разрядах, а также среди мужчин старше 50 и женщин старше 40 лет.

Лучшими в трёх категориях стали псковичи Вадим Барышников, Анастасия Беляева и Виктория Синельникова. В соревнованиях среди мужчин старше 50 лет первое место занял печерянин Сергей Терашкевич.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 марта 2024

Спортсмены Псковской области принимают участие в первенстве СЗФО по боксу
19 марта 2024

Подведены итоги турниров по настольному теннису на призы «Дружины Довмонта»
19 марта 2024

Первенство СЗФО по волейболу среди девушек стартовало в Пскове
18 марта 2024

Четыре медали завоевали спортсмены Псковской области на всероссийских соревнованиях по самбо
18 марта 2024

Открытые чемпионат и первенство области по зимнему плаванию пройдут в Пскове
18 марта 2024

Подведены итоги Кубка Псковской области по фигурному катанию
18 марта 2024

ФК «Луки-Энергия» уступил «Спартаку»
18 марта 2024

Около 20 медалей выиграли спортсмены Псковской области на чемпионате и первенстве СЗФО по кикбоксингу

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...