Авторский спектакль «Сказка в русской музыке» собрал в Псковской филармонии родителей с детьми

15:14, 19 марта 2024, ПАИ

Авторский спектакль «Сказка в русской музыке» собрал в Большом концертном зале Псковской областной филармонии родителей с детьми, передаёт корреспондент ПАИ.

В сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова режиссёр и ведущая спектакля Ольга Пикколо объединит творчество композиторов-сказочников – Анатолия Лядова и Николая Римского-Корсакова.

Слушатели познакомятся с произведениями «Кикимора» и «Сказка о царе Салтане» в сопровождении интерактивных элементов и рисунков из цветного песка, которые создаст художница Оксана Чунчукова.

Концерт проходит в рамках 50-го Фестиваля русской музыки по нацпроекту «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.