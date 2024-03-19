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Культура

Авторский спектакль «Сказка в русской музыке» собрал в Псковской филармонии родителей с детьми

Авторский спектакль «Сказка в русской музыке» собрал в Большом концертном зале Псковской областной филармонии родителей с детьми, передаёт корреспондент ПАИ.

В сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова режиссёр и ведущая спектакля Ольга Пикколо объединит творчество композиторов-сказочников – Анатолия Лядова и Николая Римского-Корсакова.

Слушатели познакомятся с произведениями «Кикимора» и «Сказка о царе Салтане» в сопровождении интерактивных элементов и рисунков из цветного песка, которые создаст художница Оксана Чунчукова.

Концерт проходит в рамках 50-го Фестиваля русской музыки по нацпроекту «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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