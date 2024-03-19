Спортсмены Псковской области принимают участие в первенстве СЗФО по боксу

14:35, 19 марта 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области принимают участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу среди юниоров и юниорок от 17 до 22 лет. Состязания проходят в Калининграде с 19 по 23 марта. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Псковскую область на первенстве представят псковичи Дмитрий Морозов, Лидия Шутова и Валерия Виноградова, великолучане Егор Титуев, Никита Кунгурцев и Светлана Олексий, а также Герман Богданов из Невеля и Дмитрий Попов из Локни.

В первый день соревнований свои бои проведут Герман Богданов в весовой категории до 51 килограмма и Дмитрий Морозов в весовой категории до 60 килограммов.

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