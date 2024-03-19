До +11 градусов прогнозируют в Псковской области 20 марта

14:38, 19 марта 2024, ПАИ

Облачную погоду с прояснениями без существенных осадков прогнозируют в Псковской области 20 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днём – от +6 до +11.

Атмосферное давление будет выше нормы.