До +11 градусов прогнозируют в Псковской области 20 марта
Облачную погоду с прояснениями без существенных осадков прогнозируют в Псковской области 20 марта, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днём – от +6 до +11.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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