Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Красногородске суд наказал мужчину, угрожавшего убить беременную жену

В Красногородске осудили мужчину, угрожавшего убить беременную жену, сообщили ПАИ в прокуратуре Красногородского района.

В Красногородске суд наказал мужчину, угрожавшего убить беременную жену. Фото: ПАИ

В мае 2023 года житель Красногородского района на фоне внезапно возникшей личной неприязни к своей беременной жене взял кухонный нож, приставил его к горлу женщины и начал угрожать убийством. Позже женщина обратилась в полицию.

Мировой судья участка № 6 Красногородского района назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на девять месяцев условно с испытательным сроком один год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 марта 2024

В Красногородске суд наказал мужчину, угрожавшего убить беременную жену
19 марта 2024

Мину времён Великой Отечественной войны обнаружили в Великолукском районе
18 марта 2024

Автомобиль вылетел в кювет в Пушкиногорском районе
18 марта 2024

Житель Палкинского района предстанет перед судом за новогоднее убийство сожительницы
18 марта 2024

Пожарные ликвидируют возгорание дома в Невельском районе
18 марта 2024

Мужчина погиб под колёсами поезда на переезде в Дедовичах
18 марта 2024

Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в Великолукском районе
18 марта 2024

Пожарные ликвидировали  возгорание локомотива в Стругокрасненском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...