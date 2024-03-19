В Красногородске суд наказал мужчину, угрожавшего убить беременную жену

16:09, 19 марта 2024, ПАИ

В Красногородске осудили мужчину, угрожавшего убить беременную жену, сообщили ПАИ в прокуратуре Красногородского района.

В мае 2023 года житель Красногородского района на фоне внезапно возникшей личной неприязни к своей беременной жене взял кухонный нож, приставил его к горлу женщины и начал угрожать убийством. Позже женщина обратилась в полицию.

Мировой судья участка № 6 Красногородского района назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на девять месяцев условно с испытательным сроком один год.