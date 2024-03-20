С помощью чего прогнозируют погоду, рассказала Тала Нещадимова

15:10, 20 марта 2024, ПАИ

С помощью чего синоптики и метеорологи прогнозируют погоду, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Есть автоматизированные метеорологические комплексы, и их у нас на территории Псковской области десять. Восемь из них практически с полной программой наблюдений и две – в Пыталово и Себеже – автоматические станции, которые выдают основные параметры без наблюдения за явлениями», – отметила Тала Нещадимова.

Такие комплексы выдают температуру, скорость, направление ветра, осадки – основные параметры, которые нужны синоптику для прогнозирования, объяснила она.

«Комплекс выдаёт начало дождя – по мере приближения фронта станция отмечает этот самый дождь. Если учитывать, что основные процессы у нас идут с запада и с юго-запада, то и Пыталово, и Себеж важны для синоптиков в оперативной работе. Но данные этих метеостанций не уходят в многолетние ряды – то есть ни по Себежу, ни по Пыталово не формируется многолетний ряд наблюдений. Эти данные используются в оперативной работе синоптиков», – рассказала Тала Нещадимова.

Количество станций в каждом регионе рассчитывается согласно рекомендациям Всемирной метеорологической организации. Согласно им, в регионе необходимо 14 таких конструкций, подчеркнула гостья студии.