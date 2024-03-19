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Происшествия

10 тысяч рублей заплатит рыбак за кражу бензопилы

Житель Дедовичского района проник в чужой дом и обокрал его, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В сентябре прошлого года мужчина вместе с друзьями ловил рыбу на реке в Дедовичском районе. Проплывая мимо берега, они повредили лодку и втроём отправились в деревню искать клей и заплатку. Пока друзья мужчины искали набор для ремонта и чинили лодку, рыбак забрался в чужой дом и украл бензопилу стоимостью три тысячи рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину. Дедовичский районный суд Псковской области назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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