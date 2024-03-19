10 тысяч рублей заплатит рыбак за кражу бензопилы

17:27, 19 марта 2024, ПАИ

Житель Дедовичского района проник в чужой дом и обокрал его, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В сентябре прошлого года мужчина вместе с друзьями ловил рыбу на реке в Дедовичском районе. Проплывая мимо берега, они повредили лодку и втроём отправились в деревню искать клей и заплатку. Пока друзья мужчины искали набор для ремонта и чинили лодку, рыбак забрался в чужой дом и украл бензопилу стоимостью три тысячи рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину. Дедовичский районный суд Псковской области назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.