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Псковские студенты стали лауреатами Всероссийского конкурса «Открыты творчеству сердца»

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова получили два Гран-при и звание лауреатов первой степени на Всероссийском конкурсе «Открыты творчеству сердца». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе колледжа.

Псковские студенты стали лауреатами Всероссийского конкурса «Открыты творчеству сердца». Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств

Конкурс проходил в Пскове с 15 по 17 марта в концертном зале Дома офицеров. В нём приняли участие солисты и творческие коллективы из Псковской области. Колледж искусств представили Арина Ильинова и Анна Яковлева.

Арина Ильинова получила Гран-при в номинации «Художественное слово» и звание лауреата первой степени в номинации «Эстрадный вокал», Анна Яковлева – гран-при в номинации «Народное пение».

Арина Ильинова и Анна Яковлева неоднократно побеждали в творческих состязаниях. В конце апреля обе студентки колледжа примут участие в XXIII Дельфийских играх России в Саранске, заключили в пресс-службе.

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