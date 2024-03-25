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Филиал «МАКС-М» подготовил для псковичей краткую памятку о вирусном гепатите С

Филиал АО «МАКС-М» в Пскове подготовил краткую памятку о вирусном гепатите С. Данный гепатит считается самой опасной разновидностью из всех гепатитов. Это связано с развитием патологических процессов в организме, а также из-за особенностей протекания болезни. Его симптомы, как правило, не проявляются, а заражение организма проходит в скрытой форме.

Филиал «МАКС-М» подготовил для псковичей краткую памятку о вирусном гепатите С. Фото: филиал АО «МАКС-М» в Пскове

Хронический вирусный гепатит С – это инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом. Гепатит С поражает клетки печени и вызывает её воспаление, которое может не проявлять себя годами. В организме человека вирус стремительно размножается, что на хронической стадии может вызвать развитие раковых образований – цирроз и рак печени.

Как происходит заражение

Заразиться гепатитом С невозможно через рукопожатие, объятие или воздушно-капельным путём. Вирус попадает в организм в основном через кровь или во время незащищённого полового акта, если один из партнёров является носителем вируса.

Какие бывают симптомы

До появления первых клинических симптомов может пройти от двух недель до полугода. Поначалу гепатит С проявляется не специфически: слабостью, быстрой утомляемостью и нарушением сна. Желтуха, отеки, снижение массы тела характерны для второй стадии заболевания – цирроза, который появляется в ситуациях без должного лечения.

Какие осложнения могут возникнуть

При своевременной диагностике и терапии гепатит С излечим. Необходимо обратиться к специалистам и начать диагностику. Без должного лечения есть вероятность, что заболевание станет хроническим. В таком случае риск развития цирроза печени составляет от 15 до 30 %. Но из этих пациентов лишь у 1 % развивается гепатоцеллюлярный рак. Такое осложнение является показанием к трансплантации печени.

Как провериться на гепатит С

Так как гепатит С часто протекает бессимптомно, важно сдавать анализы, чтобы вовремя приступить к лечению. Анализ на гепатит С рекомендуют сдавать хотя бы раз в жизни. А при определённых условиях – проверяться регулярно.

Подробнее узнать информацию можно по телефону горячей линии 8-800-555-55-03.

Реклама. Филиал АО «МАКС-М». Лицензия ЦБ РФ № 2226-01 от 23.01.2017 г. ИНН 7702030351.

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