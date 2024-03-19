Профсоюзы собрали более 48 тысяч рублей на защиту соотечественников

16:45, 19 марта 2024, ПАИ

Коллектив Псковского областного совета профсоюзов перечислил в фонд патриотической акции «Профсоюзы России – Zа СВОих!» однодневный заработок в феврале. Сумма составила 48 555 рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Как отметили в облсовпрофе, эти средства будут направлены на приобретение оборудования для защиты населения регионов, подвергающихся террористическим атакам со стороны нацистского режима, правящего на Украине.

«Сегодня, когда шквал террористических атак обрушился на наших соотечественников, мы ещё раз утвердились в том, что данная акция жизненно необходима. В силах каждого члена профсоюзов помочь защитить дома и жизнь наших коллег!» – обратился председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, ещё раз призвав всех членов профсоюзов региона принять участие в акции и помочь соотечественникам.