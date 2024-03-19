Когда и как правильно загадать желание, чтобы Вселенная вас услышала

17:11, 19 марта 2024, ПАИ

20 марта пересекаем ещё одну кардинальную точку года.

Как правильно прожить энергетически мощный день, чтобы попасть в зелёный коридор возможностей и приманить удачу, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

Всё, что вы начинаете в день весеннего равноденствия, имеет очень мощный потенциал к развитию и росту. Согласитесь, будет жалко не использовать по максимуму один из сильнейших дней года.

В этом году Солнце входит в первый градус Овна 20 марта в 6:06 по московскому времени. Наступает настоящая астрономическая, а не календарная весна, и астрологический новый год (зодиакальный цикл начинается именно со знака Овна).

На метафизическом уровне сакральный смысл дня весеннего равноденствия – обнуление, перезагрузка и возможность нового старта, а ещё победа сил света над силами тьмы.

Природа оживает, и мы вместе с ней чувствуем прилив бодрости и свежих сил. Овен – очень сильный по энергетике знак огненной стихии, связанный с проявлением инициативы и лидерских качеств. Самое время вспомнить о нереализованных или отложенных до лучших времён планах и проектах.

Это может быть старт нового дела, запуск новой линейки своих продуктов или услуг, поход в спортзал, начало нового обучения, формирование какой-то здоровой привычки, изменение имиджа и стиля. Отлично, если 20 марта будет первым рабочим днём на новом месте. Если вы собираетесь писать новую большую творческую или научную работу, хотите получить грант под свой проект, напишите хотя бы первый абзац именно 20 марта.

Можно открывать накопительные счета, заводить копилки, делать любые практики и ритуалы на повышение благосостояния и финансового благополучия. А вот брать или давать деньги в долг нежелательно, это относится в том числе и к кредитам.

Помним: всё, что мы делаем в этот день, будет многократно усиливаться. Поэтому лучше постараться обойтись без конфликтов и выяснения отношений.

Если вы практикуете ранние подъёмы или готовы один раз пожертвовать сном, можно встать в 6:00 и ровно в 6:06 загадать желание и запустить во Вселенную намерение на его реализацию. Пропишите, проговорите, представьте в деталях, чего именно вы хотите, вызовите у себя сильную положительную эмоцию. Но можно делать эту практику и в течение всего дня 20 марта. Астрологически на небе 20 марта складываются именно такие конфигурации, которые способствуют материализации желаемого, особенно в области любовной и финансовой сфер.

Очень хорошо, если намерение будет подкреплено конкретными планами и действиями.

Накануне неплохо сделать дома уборку, вынести весь ненужный хлам, в том числе старую одежду. Лучше взамен купить себе что-то новое в сам день весеннего равноденствия. Нелишне также подумать, от каких качеств и ситуаций вы бы хотели избавиться. Можно написать список на бумаге и затем его сжечь. Долги желательно тоже отдать.

Внимательно наблюдайте, какие события происходят вокруг вас в районе 20 марта. Они будут разворачиваться и набирать обороты в течение ближайшего полугода.