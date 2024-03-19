Матчевая встреча по легкоатлетическим многоборьям пройдёт в Пскове

17:18, 19 марта 2024, ПАИ

Матчевая встреча по легкоатлетическим многоборьям пройдёт в Пскове с 22 по 24 марта, сообщили ПАИ в спортшколе «Надежда».

В соревнованиях примут участие атлеты в трёх возрастных группах – 2009-2010, 2007-2008 годов рождения, а также 2006 года рождения и старше.

Всего в стартах представлено пять видов многоборья.

Победителей и призёров в каждой возрастной группе наградят медалями и грамотами.

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