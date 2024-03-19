Матчевая встреча по легкоатлетическим многоборьям пройдёт в Пскове
Матчевая встреча по легкоатлетическим многоборьям пройдёт в Пскове с 22 по 24 марта, сообщили ПАИ в спортшколе «Надежда».
В соревнованиях примут участие атлеты в трёх возрастных группах – 2009-2010, 2007-2008 годов рождения, а также 2006 года рождения и старше.
Всего в стартах представлено пять видов многоборья.
Победителей и призёров в каждой возрастной группе наградят медалями и грамотами.
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