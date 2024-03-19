Юлия Белобородова покинула должность замдиректора Фонда инвестиционного развития Псковской области

17:54, 19 марта 2024, ПАИ

Юлия Белобородова покинула должность заместителя директора Фонда инвестиционного развития Псковской области. Об этом ПАИ сообщила сама Юлия Белобородова.

Теперь она будет жить и работать в Москве.

Напомним, что 11 мая 2023 года Юлия Белобородова была назначена исполняющей обязанности директора Фонда инвестиционного развития Псковской области. В октябре 2023 года руководителем фонда назначили Екатерину Ершову, а Юлия Белобородова стала тогда её заместителем.