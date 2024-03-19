Юлия Белобородова покинула должность замдиректора Фонда инвестиционного развития Псковской области
Юлия Белобородова покинула должность заместителя директора Фонда инвестиционного развития Псковской области. Об этом ПАИ сообщила сама Юлия Белобородова.
Теперь она будет жить и работать в Москве.
Напомним, что 11 мая 2023 года Юлия Белобородова была назначена исполняющей обязанности директора Фонда инвестиционного развития Псковской области. В октябре 2023 года руководителем фонда назначили Екатерину Ершову, а Юлия Белобородова стала тогда её заместителем.
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