Игорь Иванов: Крым вместе с нами 10 лет!

18:14, 19 марта 2024, ПАИ

В праздничном фестивале «Русская весна», состоявшемся 18 марта в Детском парке в Пскове, приняли участие профсоюзные активисты, руководство и аппарат Псковского облсовпрофа совместно с председателями областных профсоюзных организаций. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Профсоюзные активисты Псковской области окунулись в праздничную атмосферу фестиваля «Русская весна», посвящённого десятой годовщине вхождения Крыма и Севастополя в состав России.

«Крым наш! Ура! Сегодня большое событие для всей страны и всех нас! Ровно десять лет назад Крым вернулся домой, в состав Российской Федерации, и псковичи сегодня празднуют это великое событие!» – прокомментировал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.