Псковские следователи передали гуманитарную помощь для бойцов СВО

18:20, 19 марта 2024, ПАИ

Гуманитарную помощь для бойцов СВО передали сотрудники следственного управления СК России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что следователи регулярно поддерживают военнослужащих. Они постоянно находятся на связи с подшефными подразделениями, чтобы в нужную минуту оперативно собрать необходимые посылки для фронта.

«Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены задачи специальной военной операции», – подчёркивают в ведомстве.