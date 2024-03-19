Псковские следователи передали гуманитарную помощь для бойцов СВО
Гуманитарную помощь для бойцов СВО передали сотрудники следственного управления СК России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что следователи регулярно поддерживают военнослужащих. Они постоянно находятся на связи с подшефными подразделениями, чтобы в нужную минуту оперативно собрать необходимые посылки для фронта.
«Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены задачи специальной военной операции», – подчёркивают в ведомстве.
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