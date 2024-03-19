Два вандала осквернили Вечный огонь в Пскове

18:45, 19 марта 2024, ПАИ

Два вандала осквернили Вечный огонь в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что в марте молодые люди находились в сквере Павших бойцов в Пскове в состоянии алкогольного опьянения. Один из них помочился на Вечный огонь мемориала, в то время как другой снимал это на видео.

Псковский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу виновных на два месяца за совершение вандализма.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 214 УК РФ. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.