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Общество

Привокзальная площадь псковского аэропорта закроется для транспорта с 20 марта

Привокзальная площадь псковского аэропорта закроется для автотранспорта с 20 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

В связи с этим изменится схема движения на улице Германа и место парковки у аэровокзала. Изменения вводятся в связи с началом работ по благоустройству площади в рамках контракта на капитальный ремонт улицы Германа.

Жителей призывают внимательно следить за дорожными знаками и быть осторожными.

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