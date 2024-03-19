Привокзальная площадь псковского аэропорта закроется для транспорта с 20 марта
Привокзальная площадь псковского аэропорта закроется для автотранспорта с 20 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
В связи с этим изменится схема движения на улице Германа и место парковки у аэровокзала. Изменения вводятся в связи с началом работ по благоустройству площади в рамках контракта на капитальный ремонт улицы Германа.
Жителей призывают внимательно следить за дорожными знаками и быть осторожными.
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