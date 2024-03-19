Густой туман накроет Псковскую область в ближайшие часы
Густой туман накроет Псковскую область в ближайшие часы, сообщают в региональном ГУ МЧС России.
«Сегодня ночью, начиная с периода 22:00–01:00, в Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.
Псковичей призывают быть внимательными и осторожными, особенно на дорогах.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
19 марта 2024
Практику Островского района по сопровождению инвестпроектов изучат муниципалитеты Псковской области