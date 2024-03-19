Густой туман накроет Псковскую область в ближайшие часы

19:20, 19 марта 2024, ПАИ

Густой туман накроет Псковскую область в ближайшие часы, сообщают в региональном ГУ МЧС России.

«Сегодня ночью, начиная с периода 22:00–01:00, в Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.

Псковичей призывают быть внимательными и осторожными, особенно на дорогах.