Легковой автомобиль и маршрутный автобус столкнулись в Пскове

20:04, 19 марта 2024, ПАИ

Маршрутный автобус ПАЗ № 52 и автомобиль Mazda столкнулись у ТЦ «Империал» на улице Юбилейной в сторону Рижского проспекта в Пскове, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба, сотрудники Госавтоинспекции.

Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.