Легковой автомобиль и маршрутный автобус столкнулись в Пскове
Маршрутный автобус ПАЗ № 52 и автомобиль Mazda столкнулись у ТЦ «Империал» на улице Юбилейной в сторону Рижского проспекта в Пскове, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба, сотрудники Госавтоинспекции.
Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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