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Общество

Более 19 тысяч жителей Псковской области проголосовали за новые объекты благоустройства

19,1 тысячи жителей Псковской области проголосовали на Всероссийском голосовании по выбору новых объектов благоустройства по программе «Жильё и городская среда», созданного по решению президента России Владимира Путина, с 15 по 17 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В этом году на голосование вынесли 78 общественных территорий, 17 из которых находятся в Пскове, четыре – в Великих Луках.

Голосование продлится до 30 апреля. Граждане старше 14 лет могут принять в нём участие на платформе «Госуслуги» по ссылке, а также с помощью волонтёров.

Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, обновят уже в следующем году.

Напомним, Псковская область участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года. За пять лет в регионе приведено в порядок свыше 460 территорий – 244 общественных и 217 дворовых.

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